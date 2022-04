Tunisie : 86,4 % des participants optent pour le rÃ©gime prÃ©sidentiel, et 70,7 % pour le scrutin uninominal (consultation)

Tunisie : 86,4 % des participants optent pour le régime présidentiel, et 70,7 % pour le scrutin uninominal (consultation)

Le ministre des technologies de la Communication, Nizar Ben Néji, a révélé que 86,4 % des participants à la consultation nationale préfèrent un régime présidentiel, alors que 8 % ont une prédilection pour un régime mixte, 3,1 % un régime parlementaire et 2,5 sont sans réponse.

Présentant les résultats préliminaires de la consultation, lors d‘une rencontre avec le président de la république, en présence de la cheffe du gouvernement, Nejla Bouden, le ministre a indiqué qu’au chapitre politique est des élections et autour de l’avenir que les Tunisiens préfèrent pour leur pays, les participants ont répondu dans des proportions de 70,4 % pour l’Etat de droit, 31,2 % pour travail, liberté et dignité nationale, 29,5 % pour la démocratie, la sécurité et la souveraineté, et 28,3 % pour un développement intégral et solidarité.

S’agissant des réformes devant être menées pour faire développer la vie politique en Tunisie, 60.8 % des participants ont opté pour la révision du code électoral, et 44.4 % pour l’amendement de la loi régissant les partis.

Par ailleurs, 38 % des participants se sont dits favorables à l’amendement de la constitution, et 36.5 % ont préconisé la mise en place d’une nouvelle constitution.

S’agissant du mode de scrutin, 70,7 ont répondu en faveur du régime uninominal, 21,8 % du scrutin de listes, et 7,6 % sans réponse.

A la question de savoir, si la magistrature dans son organisation actuelle réalise la justice escomptée, la réponse était par la négative pour 75.7 %, et par l’affirmative pour 18.1 %.

Les résultats préliminaires de la consultation nationale concernent outre le fait politique, le volet économique, celui social, ainsi que le développement durable, la qualité de la vie, l’enseignement et la culture.

Quelque 71,4 % participants issus du milieu urbain, et 28,6 % du milieu rural ont pris part à la consultation populaire.

Au total, quelque 534 915 Tunisiens ont participé à la consultation nationale, dont 366210 garçons, et 168705 femmes.

Ces résultats figurent, désormais, sur la plateforme www.e-istichara.tn

Le président de la république, Kaïs Saïed, a affirmé lors de cette rencontre que « la consultation nationale est un type de référendum électronique, c’est une pratique d’usage dans plusieurs pays, et n’est pas chose étrange ou nouvelle. »

Gnetnews