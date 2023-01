Tunisie : A Davos, Najla Bouden entre dans le vif du sujet

La cheffe du gouvernement, Najla Bouden, s’est entretenue ce mardi 17 janvier, à Davos, avec la présidente de la banque européenne de reconstruction et de développement (BERD), Odile Renaud-Basso.

La rencontre a porté sur les relations de partenariat entre la Tunisie et l’institution financière, en matière de financement du processus et des projets de développement, et les perspectives d’avenir de la coopération entre les deux parties, rapporte la TAP.

La première responsable de la BERD a affirmé les dispositions de la banque à poursuivre son soutien, ainsi que le développement des projets en cours de réalisation en Tunisie, et a dit appuyer les réformes engagées par le gouvernement tunisien.

Le volume des investissements de la BERD en Tunisie est estimé à près de 864 millions d’euros, dont 25 % pour le secteur privé. L’enveloppe des projets actuels est de 1116 millions d’euros.

Les interventions de la BERD dans nos contrées concernent la consolidation du secteur financier, le financement des entreprises privées, outre la consolidation de l’inclusion économique, l’autonomisation de la femme, des jeunes et des populations des régions reculées.

Ont été présents à cette rencontre, la ministre des Finances, le gouverneur de la banque centrale de Tunisie, ainsi que l’ambassadeur de Tunisie à Berne.

Najla Bouden participe, pour la deuxième année consécutive, au Forum économique mondial, qui en est cette année à sa 52ème édition. Outre des entretiens bilatéraux avec des dirigeants politiques et des représentants des institutions financières internationales, la locataire de la Kasbah prendra part à des cercles de débat qui ponctueront les travaux de ce rendez-vous annuel des élites. Des personnalités politiques et des responsables de la sphère économique et financière internationale ont convergé vers la prestigieuse ville helvétique, Davos, pour tenter de trouver les voies et moyens à même d’atténuer les souffrances du monde d’aujourd’hui, et de désamorcer les crises, dans lesquelles, il ne cesse de s’enliser.

Gnetnews