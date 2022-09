Tunisie : A l’appel du président, Taboubi et Majoul s’engagent à contribuer à une sortie de crise

Noureddine Taboubi et Samir Majoul, respectivement Secrétaire Général de l’UGTT et président de l’UTICA, se sont engagés hier, à contribuer à trouver des solutions à la crise actuelle et à raffermir l’unité nationale.

Dans une déclaration à l’issue d’une rencontre les ayant réunis hier avec le président Kaïs Saïed à Carthage, ils ont mis en avant le rôle joué par leurs organisations respectives à toutes les étapes décisives qu’à traversées le pays.

Taboubi a déclaré que cette entrevue avait porté sur la situation socioéconomique, se faisant l’écho de l’appel du chef de l’Etat à la conjugaison des efforts pour parvenir à des solutions à même de mettre à disposition les denrées alimentaires pour pourvoir aux besoins des Tunisiens, de la classe ouvrière, des investisseurs…

« Il n’est pas étranger à ces deux anciennes organisations, ayant joué un rôle depuis l’indépendance, et pendant le mouvement de libération nationale, d’être un élément positif pour resserrer les rangs et conjuguer les efforts en vue de créer les richesses et surmonter les obstacles et les insuffisances », a souligné le chef de la centrale syndicale, dans une vidéo mise en ligne sur la page officielle Facebook de la présidence.

Taboubi a ajouté que les discussions avaient tourné autour de « l’école, en tant qu’ascenseur social, de la place des enseignants et de la nécessité que leurs exigences soient satisfaites, de la santé publique, des secteurs public et privé ».

« Toutes les difficultés peuvent être surmontées, pour peu qu’il y ait une confiance réciproque », a-t-il ajouté en substance.

Samir Majoul a affirmé les dispositions de l’organisation patronale « à se tenir aux côtés du gouvernement afin de sortir de cette crise, qui est due à des facteurs intérieurs, à la conjoncture mondiale et à la situation géopolitique ».

Il a indiqué que son organisation n’allait pas « renoncer à son rôle pour sortir de cette situation difficile en vue de relancer la croissance, la création des richesses, l’investissement, l’emploi et l’exportation ».

Le chef du patronat a considéré que « la solution à même de surmonter les difficultés ne peut-être que tunisienne, avec la contribution du secteur privé », faisant part de « la confiance placée par le chef de l’Etat dans ce secteur, ainsi que dans les hommes d’affaires tunisiens qui investissent en Tunisie ».

