Tunisie : Abderrazek Kilani comparait devant le juge d’instruction militaire (Avocat)

L’ex-bâtonnier et avocat, Abderrazek Kilani, a été traduit devant le juge d’instruction militaire.

L’avocat Hosni Béji écrit, dans un post sur sa page officielle Facebook, que « cette comparution fait suite à une opinion qu’il a exprimée, où il a estimé que les agents du pouvoir exécutif, notamment les agents de sécurité n’étaient pas obligés de s’en tenir aux instructions contraires à la constitution et à la loi’.

Selon Me Hosni, « cette position a une base légale, en vertu de la loi, des traités internationaux, et du traité de Rome portant création de la CPI (Cour pénale internationale) ».

Le président de la république, Kaïs Saïed, a affirmé hier que les libertés sont plus que jamais respectées en Tunisie. Il a exprimé son « rejet pour la violence et les dépassements », et dit « s’en tenir à l’application de la loi ».

Gnetnews