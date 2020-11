Tunisie / Administration : Maintien des horaires exceptionnels, et appel au recours aux services en ligne

Le ministère de la Fonction publique annonce le maintien des horaires administratifs exceptionnels, jusqu’au 06 décembre 2020.

Cette disposition prévue par le décret gouvernemental n’o 773, du 05 octobre 2020 prévoit le dispatching des employés en deux séances, le matin, et l’après-midi, le but étant de décongestionner les moyens du transport, de réduire l’effectif dans les bureaux et les locaux administratifs, et d’assurer la distanciation physique l’un des trois gestes barrières majeurs, à côte du port du masque et de l’hygiène des mains, pour endiguer la dissémination du Covid-19.

L’application de ces dispositions exceptionnelles requiert la poursuite du service public, de manière à ne pas perturber la dispensation des prestations administratives, souligne le ministère.

Le même département appelle les citoyens et les administrés à intensifier le recours aux services en ligne, et à demander des explications via les moyens électroniques, en vue de contribuer à la prévention de la contagion par le virus.

Le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, avait décidé ce week-end de prolonger les restrictions annoncées le 29 octobre dernier de trois semaines, en vue de maîtriser l’épidémie qui connait un rebond virulent, en termes de contaminations, d’hospitalisations et de décès, aussi bien en Tunisie que dans le monde.

