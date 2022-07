Tunisie : Afek Tounes empêché de tenir un meeting populaire à Regueb

Afek Tounes annonce « avoir été empêché d’entrer hier, dimanche, à la ville de Regueb, et plusieurs citoyens ont été interdits d’accéder à l’espace de la réunion de la part des coordinations de Kaïs Saïed ».

Dans un post sur sa page officielle Facebook, son président, Fadhel Abdelkefi, déplore « les menaces qui leur ont été adressées de l’usage de bâtons et de pierres s’ils tentaient de se rapprocher davantage, en l’absence totale des autorités sécuritaires, et face au silence des pouvoirs régionaux, atteignant le degré de complicité ».

« C’est le discours d’incitation et d’accusation de traitrise, matin et soir, après les comités de protection de la révolution, nous parlerons, désormais, de milices sous forme de coordinations, et de régime de base menaçant la paix civile…ils menacent de tuer les dirigeants politiques au vu et au su de tous », s’est-il alarmé.

Il a précisé, en préambule, que « l’instance électorale et les autorités régionales, locales et sécuritaires étaient prévenues de tous les détails de ce meeting populaire, qui devait se tenir à Regueb (gouvernorat de Sidi Bouzid) ».

« Vous voulez un Etat sur mesure, mais nous allons nous battre jusqu’ au dernier instant, afin que ce soit un Etat national, civil et libre, pour tous les Tunisiens sans discrimination, ni clientélisme ».

Le conseil national du parti avait réitéré ce week-end sa décision « d’une participation massive au référendum, par le Non, et d’une mobilisation totale pour prémunir la Tunisie contre les graves dérapages et dérives ».

Gnetnews