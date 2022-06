Tunisie/ AÃ¯d el-Idha : Les prix des moutons devraient augmenter de 10 %

Tunisie/ Aïd el-Idha : Les prix des moutons devraient augmenter de 10 %

Le Directeur Général du groupement interprofessionnel des viandes rouges et du lait ((GIVLait), Kamel Rejaïbi, a déclaré ce mercredi 01er juin, que les prix de moutons de sacrifice, ne seront pas dans les fourchettes des années passées, du fait du renchérissement de l’alimentation pour bétail.

Dans une déclaration à Shems, il a indiqué que la hausse des prix des ovins, en prévision de l’Aïd el-Idha, ne sera pas a priori, moins de 10 %.

Le responsable a ajouté que le prix de référence n’a pas été encore fixé.

Il a promis plus de visibilité à ce sujet, dans les deux prochaines semaines.

L’Aïd al-Idha sera célébré en Tunisie et dans le monde musulman, le 10ème jour du mois hégirien, de Dhou el-Hejja, soit dans une quarantaine de jours.

Les prix des aliments pour bétail ont connu une flambée sans précédent sur les marchés mondial et local, compliquant la tâche pour les agriculteurs, éleveurs et producteurs de lait, qui n’arrivent plus à rentrer dans leurs frais.

Le gouvernement qui avait, dans un premier temps, envisagé une augmentation de certains produits de consommation pour venir en aide aux agriculteurs, a rétropédalé, et a promis de prendre toutes les mesures pour comprimer, autant que faire se peut, les prix de l’alimentation pour bétail.

Gnetnews