Tunisie : SaÃ¯ed annonce un texte de loi pour mettre un terme Ã  la hausse des prix et Ã  la spÃ©culation

Tunisie : Saïed annonce un texte de loi pour mettre un terme à la hausse des prix et à la spéculation

Le président de la république, Kaïs Saïed, s’est entretenu ce mercredi 02 Mars, à Carthage, avec la cheffe du gouvernement, Nejla Bouden.

La rencontre a porté sur « le suivi de la situation générale en Tunisie, et les points inscrits à l’ordre du jour du Conseil des ministres de demain, jeudi 03 Mars ».

« De nombreux projets de décrets lois et de décrets seront évoqués demain », a déclaré le chef de l’Etat, dans une vidéo.

Il a fait état de priorités en la matière, notamment le texte régissant la loi sur la hausse des prix et la lutte contre la spéculation, « une opération préméditée de la part des groupes de pression », a-t-il considéré.

« La situation s’aggrave de jour en jour, les citoyens ne trouvent pas le minimum de vie décente, à cause ce ceux-ci qui n’ont pas de patriotisme et d’humanité, Il y aura un texte pour mettre un terme à la hausse des prix », a affirmé Saïed.

Il a, par ailleurs, évoqué le problème des déchets à Sfax ; « cette situation ne peut continuer, l’Etat doit assumer sa responsabilité, et enlever les ordures qui s’accumulent par des tonnes tous les jours », a-t-il indiqué.

Le président de la république a remercié les forces armées et l’aviation civile ayant accompli leur devoir en matière de rapatriement des Tunisiens avec grande rapidité. « Les Tunisiens bloqués, et ceux souhaitant retourner en Tunisie ont été évacués dans de bonnes conditions en un laps de temps court », s’est-il félicité. Et de poursuivre : « Nous ne laisserons aucun Tunisien bloqué à travers le monde. L’Etat tunisien protège ses citoyens dans tous les pays ».

