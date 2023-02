Tunisie : al-Watad appelle la justice « à poursuivre les personnes impliquées dans les assassinats politiques »

Le comité directeur du parti des patriotes démocrates unifiés (watad) appelle, ce lundi 13 février, la justice « à poursuivre tous ceux qui sont impliqués dans les assassinats politiques et les parties qui les couvrent, en vue de consacrer une vraie indépendance de la justice, et sauver le processus révolutionnaire pour lequel, Chokri Belaïd et Mohamed Brahmi sont tombés en martyrs ».

« L’arrestation du procureur de la république démis de ses fonctions, Béchir Akremi, est un début de reddition des comptes envers tous ceux ayant manipulé l’indépendance de la justice, les dossiers des assassinats politiques (tasfir), d’expédition vers les foyers de tension, et du terrorisme ayant visé les sécuritaires, militaires et civils », considère le parti.

Al-Watad a valorisé « les efforts du comité de défense des martyrs Chokri Belaïd et Mohamed Brahmi, ayant contré les tentatives d’une justice de la coalition et de la caste au pouvoir, mené par le mouvement Ennahdha, a démantelé le dossier des assassinats politiques », et a décrypté « la vérité qui a été travestie tout au long d’une décennie », a-t-il ajouté.

