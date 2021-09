Tunisie/ Alerte mÃ©tÃ©o : Orages et pluies intenses au Grand-Tunis, Bizerte et au Cap-bon

Tunisie/ Alerte météo : Orages et pluies intenses au Grand-Tunis, Bizerte et au Cap-bon

L’INM annonce dans son troisième bulletin météo de la journée que l’activité des nuages orageux et des pluies se poursuivent pendant les prochaines heures au Nord, et localement au centre et au sud.

Les orages de l’automne se caractérisent par de fortes pluies en un laps de temps court, avec une chute de grêle et l’apparition de la foudre à des endroits limités, rappelle-t-il.

Météo Tunisie prévoit, par ailleurs, des vents violents près des côtes et au sud, dépassant les 70 km/ heure pendant le passage des nuages orageux.

L’INM avait auparavant averti que les conditions météorologiques sont favorables ce jeudi 09 septembre et la nuit prochaine, à des orages accompagnés de pluies, au Nord, et dans les régions Ouest ; qui engloberont, par la suite, le centre jusqu’au gouvernorat de Sfax.

Dans son premier bulletin météo de l’après-midi, l’INM avait prévu des pluies intenses, atteignant localement 40 millimètres à Bizerte, Grand-Tunis, Cap-Bon et les régions du Sahel.

Les services météo avaient, également, prévenu contre la chute de grêle et les vents violents sous forme de rafales.

Dès les premières heures de la journée, le ton était annoncée…la météo de ce jeudi est automnale.

Gnetnews