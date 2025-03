Tunisie – Algérie : Kamel Maddouri et Nadir Larbaoui échangent sur le renforcement de la coopération bilatérale

Le chef du gouvernement tunisien, Kamel Maddouri, s’est entretenu par téléphone, ce jeudi 6 mars 2025, avec le Premier ministre algérien, Nadir Larbaoui. Cet échange a été l’occasion pour les deux responsables de se féliciter mutuellement à l’occasion du mois de Ramadan et de réaffirmer la solidité des relations fraternelles entre la Tunisie et l’Algérie.

Les discussions ont porté sur les moyens de renforcer la coopération et le partenariat bilatéral, conformément aux orientations des présidents Kaïs Saïed et Abdelmadjid Tebboune. Les deux parties ont exprimé leur engagement commun à consolider les liens de solidarité et de complémentarité dans divers domaines, afin de répondre aux aspirations des peuples tunisien et algérien.

Un accent particulier a été mis sur le développement des zones frontalières, avec une volonté affichée de renforcer la coordination et la concertation pour promouvoir ces régions et relever ensemble les défis communs, dans le cadre des mécanismes de coopération bilatérale.

