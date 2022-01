Tunisie/ AlgÃ©rie : Les prochains rendez-vous bilatÃ©raux au centre d’une rencontre Jarandi/ LaÃ¢mamra

Tunisie/ Algérie : Les prochains rendez-vous bilatéraux au centre d’une rencontre Jarandi/ Laâmamra

Le ministre des Affaires étrangères, Othman Jarandi, s’est en entretenu hier, dimanche 30 janvier, avec son homologue algérien, Ramtam Laâmamra, en marge de sa participation au conseil ministériel de concertation des ministres des Affaires étrangères arabes au Koweït.

La rencontre a, porté, sur les relations bilatérales entre la Tunisie et l’Algérie et les moyens de les consolider, notamment à la lumière des résultats de la visite effectuée dernièrement en Tunisie, par le président algérien, Abdelmajid Tebboune.

Les deux ministres ont passé en revue les prochaines échéances conjointes, en prime la haute commission mixte et les autres rendez-vous bilatéraux.

Il a été aussi, question, des préparatifs en cours, pour la tenue du prochain sommet arabe à Alger.

Jarandi et Laâmamra se sont concertés, en vue de coordonner les positions autour des rencontres et des conférences multinationales attendues, dont la réunion du Conseil exécutif de l’Union africaine qui se tiendra les 2 et 3 février à Addis-Abeba, et la réunion du 35ème sommet africain des chefs d’Etat et de gouvernement prévu les 5 et 6 du même mois.

Gnetnews