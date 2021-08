Tunisie : « Ali Koôli a éteint son téléphone et est introuvable » (Saïed)

Le président de la république, Kaïs Saïed, a déclaré hier, lundi 02 août, que le ministre de l’Economie, Ali Koôli était porté disparu. « Il ne répondait pas aux appels et son téléphone était éteint », a-t-il déploré.

Lors d’une entrevue accordée à Sihem Boughdiri qui été chargée de gérer les affaires dudit ministère, Saïed a évoqué, dans une vidéo, « Khaznadar qui a emporté la caisse et a pris la fuite », lançant : « On ne sait pas s’il (Koôli) a emporté ou non », mais il est introuvable, pointant un sentiment fondé sur l’allégeance.

« Tout millime de la collectivité nationale doit lui revenir », a-t-il insisté, signalant que « des centaines de milliards se trouvent à l’étranger » et appelant à « une justice fiscale équitable qui s’applique à tous sur un pied d’égalité ».

Recevant Nizar Ben Néji, chargé de gérer les affaires du ministère des Technologies de la communication, Saïed a indiqué que « l’Etat est pour tous les Tunisiens, les administrations et les ministères ne sont pas créés pour servir certaines personnes ».

Le chef de l’Etat a déploré les écoutes téléphoniques, et les informations détenues par l’Etat qui sont mises à la disposition des partis, notamment pour ce qui est de la limitation de la carte électorale et autres.

« Votre mission semble purement technique mais est d’une extrême importance », a-t-il souligné à l’adresse de successeur de Fadhel Kraiem. Ce dernier ainsi que son collège de l’Economie ont été limogés hier par décret présidentiel.

Gnetnews