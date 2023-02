Tunisie/ Algérie : Ammar et Lamamra s’engagent à consolider la tradition de concertation bilatérale

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens de l’étranger, Nabil Ammar, et son homologue algérien, Ramtam Lamamra, se sont engagés « à consolider la tradition de concertation et de coordination, au sujet des différents champs de coopération bilatérale, et des questions régionales et internationales, au service de l’intérêt des deux peuples frères ».

Lors d’un entretien téléphonique les ayant réunis hier, mercredi 08 février 2023, les deux ministres ont évoqué « les batailles du combat commun, à l’occasion de la commémoration du 65ème anniversaire des événements de Sakiet Sidi Youssef, célébrés hier, dans cette ville frontalière du gouvernorat du Kef, en présence notamment, des ministres de l’Intérieur des deux pays« , rapporte, en substance, un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Ils ont, par ailleurs, affirmé la solidité « des relations de fraternité, de solidarité et de complémentarité entre les deux pays, avec un soutien spécial et un intérêt constant » de leur dirigeant respectifs.

Ramtam Lamamara a félicité, en préambule, son homologue tunisien pour « la confiance placée en lui par le chef de l’Etat, lui exprimant ses vœux de réussite dans ses nouvelles fonctions ».

