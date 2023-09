Tunisie : Ammar prÃ©side la rÃ©union ministÃ©rielle de la commission de rÃ©cupÃ©ration des fonds spoliÃ©s

Tunisie : Ammar préside la réunion ministérielle de la commission de récupération des fonds spoliés

Le ministre des Affaires Etrangères de la Migration et des Tunisiens à l’Etranger, Nabil Ammar, a présidé le jeudi 14 septembre 2023, la réunion ministérielle de la commission spéciale chargée de la récupération des fonds spoliés à l’étranger, en vertu du décret présidentiel no 112/2020 du 22 octobre 2020.

Le Premier Conseiller auprès du Président de la République, les ministres de la Justice, des Finances, des Domaines de l’Etat et des Affaires Foncières, le Gouverneur de la Banque centrale et le Chargé du Contentieux de l’Etat, membres de ladite commission, y ont pris part.

Ces derniers ont réaffirmé leur engagement à continuer à œuvrer pour récupérer les fonds spoliés à l’étranger, dans les plus brefs délais, en veillant à ce que toutes les structures des ministères et institutions concernés assument leurs attributions en matière d’investigations, de collecte d’informations, de révision des procédures et du cadre réglementaire si nécessaire, outre le soutien politique et diplomatique, indique le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

Cette réunion a été aussi consacrée à l’approbation du règlement intérieur de la commission spéciale susmentionnée et son mode de fonctionnement, conformément à l’article 4 du décret présidentiel y afférent.