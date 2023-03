Tunisie : Ammar rejette les accusations de racisme, et pointe « une campagne préméditée »

« Accuser la Tunisie de racisme est malvenu, inacceptable et attente à l’image du pays et ses intérêts », a déclaré le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens de l’étranger, Nabil Ammar.

Lors d’une conférence de presse tenue, hier lundi 06 Mars, au siège du ministère des Affaires étrangères, Ammar a affirmé que « la Tunisie est un pays souverain, qui a ses lois qu’elle œuvre à appliquer, à l’instar de la loi sur le séjour des étrangers, laquelle remonte à 1968, et qui est responsable de la sécurité de tous ceux qui vivent sur son sol ».

Il a considéré « ce qui passe concernant ce qui est devenu le sujet de l’heure, comme étant prémédité », pointant une campagne dans ce cadre, étant donné que le sujet de l’émigration est lié à de nombreux aspects. « La Tunisie fait face à des appareils ayant de grands moyens à l’étranger, et lesquels ont un prolongement intérieur », a-t-il indiqué.

Le ministre des Affaires étrangères s’est arrêté à sa rencontre avec les ambassadeurs africains la qualifiant de « positive », ainsi que des déclarations qu’ »il a données aux médias étrangers pour présenter les vérités et récuser les supercheries ».

Le dossier migratoire dépasse un seul pays, est lié à des réseaux et concerne plusieurs pays, la solution réside dans la coopération entre les différentes parties, a-t-il souligné.

Il a ajouté que « la plupart des responsables qu’il a contactés, notamment des pays africains avaient une image positive de la Tunisie, mais il y a de nombreuses parties qui ont des intérêts matériels, en matière de traite des personnes, et cherchent à hystériser la situation ».

S’agissant du rôle des ambassades de Tunisie à l’étranger, il a indiqué que le mouvement diplomatique qui aura lieu, la prochaine période, était de nature à donner un élan aux capacités du ministère à faire parvenir le message de la Tunisie partout.

Cette conférence de presse s’est tenue en présence des représentants des ministères de l’Intérieur, des Affaires sociales et de l’enseignement supérieur, pour répondre aux questions de la presse sur les dernières mesures prises par les autorités tunisiennes, à l’intention des ressortissants africains.

