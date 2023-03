La Tunisie annonce de nouvelles mesures pour faciliter le séjour des ressortissants africains sur son sol

Partant de sa foi de la profondeur de ses liens avec l’Afrique, la Tunisie annonce de nouvelles mesures pour les étrangers résidant sur son sol, et en préservation des différentes communautés :

*Délivrance d’une carte de séjour d’une année pour les étudiants des pays africains, en vue d’en faciliter la résidence sur le territoire tunisien, et leur permettre un renouvellement périodique de leurs documents, dans les délais impartis ;

*Prolonger le récépissé de séjour de trois à six mois ;

*Faciliter les opérations de départ volontaire, pour ceux qui le souhaitent, dans un cadre organisé et coordonné avec les ambassades et les missions diplomatiques des pays africains en Tunisie ;

*Exonérer les ressortissants africains du paiement des pénalités de retard imposées aux arrivants dont la période de séjour légale est dépassée, dans le cadre du retour volontaire ;

*Renforcer l’encadrement, et intensifier les aides sociales, sanitaires, et psychologiques nécessaires à tous les Africains, et des réfugiés issus des pays de l’Afrique, à travers le croissant rouge et ses différents partenaires,

*Prendre des mesures dissuasives contre toutes les formes de traite des personnes, et lutter contre l’exploitation des migrants irréguliers à travers l’intensification des campagnes de contrôle ;

*Lancer un numéro vert à l’intention des résidents issus des différents pays africains, pour signaler tout dépassement ;

Ce faisant, la présidence de la république adresse « ses vifs remerciements, à l’ensemble des pays africains, ayant renforcé les mesures de protection contre la colonie tunisienne qui y séjourne, en appelant à faire transcender l’esprit de coopération, d’entraide et de fraternité, en attachement aux traditions consacrées par la Tunisie au fil de l’histoire ».

La Tunisie affirme, en préambule de ce même communiqué, son appartenance à l’Afrique et ses liens historiques avec le continent, qui se sont traduits par son soutien aux mouvements de décolonisation, rejette toute accusation de discrimination raciale la visant, et s’étonne de la campagne dirigée à son encontre à ce sujet.

Gnetnews