Tunisie : Après l’attentat de Djerba, Macron s’engage à « lutter sans relâche contre la haine antisémite »

Le président français, Emmanuel Macron, se dit bouleversé par l’attaque contre la synagogue d’el-Ghriba, et s’engage à lutter « sans relâche contre la haine antisémite ».

« Nous pensons avec douleur aux victimes, au peuple tunisien, nos amis. Nous sommes aux côtés de la famille de notre compatriote assassiné », souligne-t-il sur son compte twitter.

L’attentat survenu la veille dans les environs de la synagogue a fait deux morts parmi les pèlerins un Tunisien et un franco-tunisien, ainsi que deux décès parmi les forces de l’ordre, et des blessés. L’assaillant a été abattu.

Les messages affluent ce mercredi, sur le double plan intérieur et extérieur, pour condamner, fermement, ce lâche attentat.

Le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères français avait « condamné avec la plus grande fermeté cet acte odieux, perpétré pendant un pèlerinage annuel juif, et qui fait douloureusement écho à l’attentat-suicide qui avait fait 21 morts dans cette même synagogue en 2002″.

L’ambassade de France à Tunis avait annoncé la création d’une cellule de crise.