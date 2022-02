Tunisie : Augmentation en vue des prix des hydrocarbures, face Ã  lâ€™envolÃ©e des cours mondiaux (ministre)

Tunisie : Augmentation en vue des prix des hydrocarbures, face à l’envolée des cours mondiaux (ministre)

La ministre de l’Industrie, de l’Energie et des Mines, Neïla Nouira Gongi, a affirmé ce mercredi 23 février, que les prix des hydrocarbures seront révisés, face à la hausse « démentielle », des cours mondiaux du pétrole.

Dans une déclaration médiatique, en marge du lancement du fonds, INNOVATECH, pour le financement de l’investissement, elle a indiqué que la Tunisie n’est pas à l’abri de l’ascension des cours mondiaux.

Neïla Nouira Gongi a indiqué qu’une commission est en train d’étudier ce sujet, d’examiner les évolutions, et l’on va s’acheminer vers une hausse.

Cette majoration sera raisonnable, et n’affectera pas les couches moyennes et démunies, a-t-elle assuré.

Les cours du pétrole se sont envolés ces derniers jours, et ont frôlé ce mercredi les 100 dollars, alimentée par la crise entre la Russie et l’Ukraine, et la crainte d’une guerre imminente.

Le gouvernement avait déjà procédé le 1er février à un ajustement partiel des prix des hydrocarbures, ayant touché l’essence super, le gazole sans souffre, et le gazole ordinaire.

Gnetnews