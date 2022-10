Tunisie : Avis de recherche contre le fils d’un ancien président de parlement pour « formation de consensus » et « atteinte à la sûreté de l’Etat »

Le substitut du procureur de la république et porte-parole officiel du tribunal de première instance de Kasserine, Riadh Nouioui, a affirmé, ce jeudi 20 octobre 2022, qu’un ordre était donné « de lancer un avis de recherche contre le fils d’un ancien président de parlement, pour formation d’un consensus pour atteinte à la sûreté intérieure de l’Etat, dont le but est d’en changer le caractère, de remonter les gens les uns contre les autres, et de susciter le trouble et l’extorsion sur le territoire national ».

Dans une déclaration à Shems, Nouioui a indiqué que les personnes placées en détention préventive, dont le frère d’un ancien candidat à l’élection présidentielle allaient comparaitre devant le juge d’instruction, aussitôt les investigations parachevées, à la deuxième brigade de la garde nationale d’el-Aouina.

L’affaire en question porte sur la distribution par plusieurs personnes de sommes d’argent pour semer le trouble, en mettant le feu aux pneus, et en attisant la situation dans les cités de la ville de Kasserine.

Le ministère de l’Intérieur a relaté ce jeudi les faits dans cette affaire, signalant que le parquet du tribunal de première instance de Kasserine avait ordonné « de mettre en détention 04 personnes pour formation d’un consensus en vue d’attenter à la sûreté intérieure de l’Etat ».

