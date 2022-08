Tunisie : Baisse attendue des prix des voitures (porte-parole des concessionnaires)

Le porte-parole officiel de la chambre nationale des concessionnaires automobiles, Mehdi Mahjoub, a imputé ce mercredi 03 août, l’augmentation des prix des voitures de 15 %, au cours des sept derniers mois, à la hausse du taux de change du dollar, ayant atteint, pour la première fois, les niveaux de change de l’euro, et partant, la baisse du cours du dinars par rapport au dollar et aux autres devises étrangères.

Intervenu ce mercredi sur Express, Mahjoub a évoqué la hausse des prix des hydrocarbures, et des frais de chargement à l’échelle mondiale, outre le renchérissement des prix des composants automobiles électroniques, et leur pénurie sur le marché, signalant que « les prix des voitures ont augmenté dans les différents pays du monde ; ce n’est pas l’apanage de la Tunisie ».

Les concessionnaires et constructeurs automobiles se dirigent vers la baisse de leur marge bénéficiaire, à chaque fois que les prix mondiaux des voitures sont revus à la hausse, afin de parvenir à une adéquation entre l’offre et la demande, et pour que les prix des voitures restent, en quelque sorte, appropriés au pouvoir d’achat du citoyen tunisien, a-t-il souligné.

Le porte-parole officiel de la chambre nationale des concessionnaires automobiles a, par ailleurs, fait savoir que la production dans plusieurs usines automobiles à travers le monde a régressé, particulièrement à l’issue de la crise du Coronavirus.

L’offre connait une pénurie à l’échelle mondiale et en Tunisie, mais le secteur se dirige vers une détente à l’horizon de 2023, il est possible, à ce moment-là, que les prix connaissent une baisse, a-t-il souligné.

Depuis le début de l’année, quelque 350 voitures populaires ont été vendues, en comparaison avec les 4600 véhicules vendus pendant la même période de l’année écoulée, a-t-il indiqué.

Gnetnews