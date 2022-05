Tunisie : Ben Ayed répond à Zar, et affirme que son élection à la tête de l’UTAP est « légale » et « légitime »

Noureddine Ben Ayed qui s’était autoproclamé président de l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (UTAP) a dénoncé les déclarations, s’opposant à son élection, excluant que « le président de la république lui ait demandé de retirer la confiance de Abdelmajid Zar et de prendre la tête de l’organisation agricole ».

Il a indiqué que l’UTAP était exclue du dialogue national, du fait « des soupçons de corruption » touchant son président.

Ben Ayed a encore déclaré à Mosaïque que son élection en tant que président de l’UTAP, est « légitime et légale », conformément à la décision du Conseil central.

Il a encore indiqué que « la séance tenue la veille était intervenue pour débloquer certains problèmes sectoriels et financiers », signalant que « la situation financière de l’organisation est non transparente, et ses listes financières n’ont pas été établies depuis 04 ans ».

Adelmajid Zar avait affirmé ce matin qu’il est le président effectif de l’UTAP, étant donné qu’il était élu à l’issue du congrès.

Selon ses dires, « la séance d’hier au cours de laquelle Ben Ayed était élu à la présidence de l’organisation est illégale, et a été tenue par une minorité ».

« Cette même minorité, comptant notamment Noureddine Ayed, a été chargée par le président de la république, d’assainir l’UTAP », avait-il ajouté.

Le chef de l’Etat avait reçu mercredi 11 Mai, le vice-président de l’Union tunisienne de l’Agriculture et de la Pêche , Noureddine Ben Ayed.

Au sujet de la participation de l’organisation agricole à la commission des réformes politiques, Saïed avait déclaré que « Seul celui qui porte réellement les affaires de ce secteur cardinal pourrait représenter l’UTAP en son sein ».

Gnetnews