Tunisie : Ben Rejet s’engage Ã  rÃ©gler les difficultÃ©s liÃ©es Ã  la plateforme des marchÃ©s de production du centre de Sidi Bouzid

Tunisie : Ben Rejet s’engage à régler les difficultés liées à la plateforme des marchés de production du centre de Sidi Bouzid

La ministre du Commerce et du développement des exportations, Kalthoum Ben Rejeb Guezzah, a présidé hier, mardi 17 janvier, une séance de travail, consacrée au suivi de l’état d’avancement de la réalisation du projet de la plateforme commerciale des marchés de production du centre, à Sidi Bouzid.

Ben Rejeb a salué l’approbation par l’instance arabe d’investissement de la contribution au capital du projet moyennant une enveloppe estimée de 22.3 millions de dinars, soit 33.8 % du capital, signalant que « l’instance est considérée comme un partenaire de la Tunisie, en matière de réalisation de nombreux autres projets pilotes ».

La plateforme commerciale des marchés de production du centre de Sidi Bouzid, s’inscrit dans le cadre de la politique nationale de réhabilitation des circuits de distribution des produits agricoles et de la pêche, de valorisation et d’exportation des produits agricoles, et est considérée comme « un projet stratégique et une locomotive pour la relance du développement, au niveau régional ».

La ministre a appelé « à parachever le plan de financement, et à passer, dans les meilleurs délais, à la réalisation », affirmant sa détermination « à aplanir toutes les difficultés foncières, techniques et financières ».

Le projet des marchés de production du centre s’étend sur une superficie de 120 hectares dans la région Oum el-Adham (délégation de Sidi Bouzid Ouest), moyennant un coût total estimé à 115 millions de dinars.

La plateforme commerciale est constituée « d’un marché de production (Offre et demande), d’une plateforme logistique, d’un marché de bétail, d’un complexe de viandes rouges et d’une zone d’industries alimentaires ».

La réunion s’est tenue en présence du président de l’instance arabe d’investissement et du développement agricole, Mohamed Abid Mazrouï, la délégation l’accompagnant, ainsi que le Président-Directeur Général de la SOMAPROC, la directrice générale de la caisse des dépôts et consignations, la représentante du conseil régional du gouvernorat, les membres du conseil d’administration de la société, ainsi que des cadres du ministère.

