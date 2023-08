Tunisie : Reçue par Ben Rjiba, Katja Keul appelle à une gestion concertée face aux flux massifs des migrants

Le Secrétaire d’Etat aux Affaires Etrangères, Mounir Ben Rjiba, a reçu hier, mercredi 9 août 2023, au siège du ministère, la ministre adjointe allemande aux Affaires Etrangères, Katja Keul, en visite en Tunisie du 8 au 11 août 2023.

Les discussions se sont articulés autour de la migration et les défis qu’elle pose en Méditerranée et au-delà, la coopération économique et financière tuniso-allemande et les perspectives de leur développement, et la coopération tuniso-allemande dans le cadre de l’Union Européenne.

Le principal défi est d’ordre économique, a affirmé le secrétaire d’Etat, cité par un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Mounir Rjiba a rappelé le développement du processus politique en Tunisie et ses fondements destinés à instaurer une démocratie réelle et pérenne au service des citoyens, conformément aux leurs revendications et leurs expériences vécues.

La responsable allemande a réaffirmé les dispositions de son pays à coopérer avec le nôtre pour relever les défis économiques et sociaux actuels.

Au sujet de la question migratoire, Katja Keul a souligné l’importance d’une gestion concertée afin de mieux faire face aux flux massifs.