Tunisie : « Bernard-Henri Levy venait à l’Assemblée constituante et assistait à la rédaction de la Constitution » (Saïed)

Le président de la république, Kaïs Saïed, a pointé certaines parties qui se jettent dans le giron du sionisme mondial, signalant que « Bernard-Henri Levy venait en 2011 à l’Assemblée nationale constituante et assistait à la rédaction de la Constitution ».

BHL faisant le va et vient entre Tunis, la Libye et la France, a-t-il ajouté hier, jeudi 02 novembre lors de son déplacement à Nabeul, accusant les mêmes parties « de vouloir marchander avec la cause palestinienne ».

Le chef de l’Etat a réitéré que « l’affaire n’est pas contre les juifs, mais contre le sionisme mondial ».

Et d’ajouter : « l’on évoque une solution à deux Etats, alors que l’ambassadeur tunisien à Ramallah, n’ait pu entrer depuis maintenant sept ans ».

Selon ses dires, « l’on cherche à redessiner une nouvelle carte du Moyen-Orient par les bombes, en visant les enfants, les femmes, c’est un génocide, mais les peuples sont en train de se réveiller », a-t-il fait constater.

Il a dénoncé que cette offensive est perpétrée au vu et au su « du monde dit libre, qui prétend défendre la démocratie et les droits de l’homme ».

Saïed a réaffirmé que l’on ne renoncera pas à la cause palestinienne, « le droit palestinien ne sera pas perdu ».

Il a assuré que la résistance palestinienne allait se poursuivre, et le peuple palestinien, allait recouvrer ses droits.

Gnetnews