Tunisie : Qui sont les trois nouveaux secrétaires d’Etat nommés au gouvernement ?

Le président de la république a nommé ce, mercredi 24 janvier 2024, six nouveaux membres du gouvernement, dont trois nouveaux secrétaires d’Etat. Qui sont-ils. (Voir aussi biographie des trois nouveaux ministres).

Samir Abdlehafidh : Secrétaire d’Etat auprès de la ministre de l’Economie, chargé des petites et moyennes entreprises, est un universitaire, maître de conférence à la faculté des sciences économiques et de gestion de Tunis, et chef de département économie de la même faculté.

Ouael Chouchène, nommé en tant Secrétaire d’Etat auprès de la ministre de l’Industrie, chargé de la transition énergétique est un cadre au sein de la banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), chargé de l’énergie et des ressources naturelles.

Il a aussi travaillé à Deloitte Paris, ainsi qu’en tant qu’auditeur financier à Ernest & Young.

*Riadh Chaoued, nommé Secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Emploi, chargé des sociétés communautaires. Il a occupé le poste de chef de cabinet au ministère de la formation professionnelle et de l’Emploi, Directeur général adjoint à l’Agence Tunisienne de la Formation Professionnelle, et était directeur exécutif de la Fédération tunisienne de l’hôtellerie.

Gnetnews