Tunisie : Qui sont les trois ministres nouvellement nommés au sein du gouvernement ?

Le président de la république a annoncé ce mercredi 24 janvier la nomination de trois nouveaux ministres pour pourvoir à la vacance à la tête de ministères qui s’est poursuivie, pendant des périodes variables. Qui sont-ils ?

La nouvelle ministre de l’Economie et de la Planification, Fériel Ouerghi Sebeï, est une universitaire, professeure d’enseignement supérieur à l’école supérieure des sciences économiques et commerciales de Tunis. Elle est professeure d’économie, et experte en politiques et crises économiques.

La nouvelle ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, Fatma Thabet Chiboub, a occupé plusieurs postes au sein des institutions de l’Etat et, plus précisément, au ministère de l’Industrie, et est inspectrice principale des affaires économiques.

Elle était nommée en tant que directrice générale du parc des activités économiques de Bizerte, avant qu’elle ne soit chargée du poste de directrice générale du bureau de mise à niveau industrielle au ministère de l’Industrie. Elle était également, nommée administrateur représentant l’Etat au sein du conseil d’administration de la Banque de Tunisie et des Emirats.

Le nouveau ministre de l’Emploi et de la formation professionnelle, Lotfi Dhiab, a occupé, précédemment, le poste de Directeur Général de la planification et des projets au sein du même ministère.

Gnetnews