Tunisie/ BM : Un crÃ©dit de 300 millions de $ sur 20 ans, avec un taux dâ€™intÃ©rÃªt de 0,65 % et 100 millions de $ pour la vaccination

Tunisie/ BM : Un crédit de 300 millions de $ sur 20 ans, avec un taux d’intérêt de 0,65 % et 100 millions de $ pour la vaccination

Le vice-président du groupe de la banque mondiale pour la région MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord), Ferid Belhaj, a annoncé que la BM a alloué 100 millions de dollars supplémentaires, soit 275 millions de dinars pour la campagne de vaccination contre le Coronavirus.

Lors d’une séance de travail à distance avec le président de l’UTICA, Samir Majoul, et le Secrétaire Général de l’UGTT, Noureddine Taboubi, Belhaj a indiqué que « ces fonds s’ajoutent à l’enveloppe de 300 millions de dollars, que la banque mondiale compte allouer à la lutte contre la pauvreté en Tunisie ».

Les organisations patronale et syndicale se sont engagées, lors de cette réunion consacrée à la situation économique, sociale et financière et aux difficultés auxquelles se heurte le pays, à consacrer leur rôle national historique, en vue de faire sortir la Tunisie des dangers qui la guettent suite à la crise, mettant l’accent sur « l’importance de la stabilité pour le développement et le progrès en Tunisie », souligne l’UTICA dans un communiqué.

Le responsable de l’institution financière avait convenu hier lors d’une rencontre avec le président Kaïs Saïed à Carthage, du lancement d’un programme sous le parrainage de la présidence, « pour venir en aide à un million de familles vivant sous le seuil de pauvreté ».

Lors d’une rencontre ce mardi avec le président de l’Assemblée, Belhaj a indiqué que ce crédit de 300 millions de $ est assorti d’une durée de remboursement de 20 ans, moyennant un taux d’intérêt de 0,65 %.

Gnetnews