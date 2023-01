Tunisie : Bouden fait un plaidoyer pour les start-ups au forum de Davos

La jeunesse africaine représente une force principale pour le développent de l’Afrique, a affirmé la cheffe du gouvernement, Najla Bouden, à Davos.

Présidant un cercle de débat autour du thème « les amis de la zone de libre-échange du continent africain », aux côtés du président du Congo, de la présidente de Tanzanie et du président du Forum économique mondial, outre les directeurs exécutifs des multinationales à l’instar de Novartis, Pfizer, Coca Cola et Volkswagen, Bouden a appelé les grands groupes mondiaux à contribuer à la réalisation des objectifs de développement en Afrique, à ouvrir des perspectives d’emploi dans le cadre d’un partenariat profitable pour tous, et à limiter ainsi l’émigration clandestine.

Elle a, par ailleurs, mis l’accent sur « l’importance de cette convention, pour les opportunités de coopération économique qu’elle offre entre pays membres d’une part, et avec les partenaires stratégiques de l’Afrique de l’autre », appelant « à accorder l’importance requise aux start ups, que la Tunisie considère, comme un nouveau modèle de partenariat ».

Bouden a mis l’accent sur l’approche tunisienne économique globale, tenant compte de la dimension sociale en matière de création de postes d’emploi et de stabilité.

Elle a ainsi rappelé la proposition tunisienne de création d’un fonds de financement de start-ups, approuvée pendant le sommet de la francophonie, qui s’est tenu à Djerba, dans sa 18ème édition.

Bouden s’est arrêtée aux différents projets proposés au cours de la conférence internationale de Tokyo pour le développement en Afrique (TICAD 08), qui s’est tenue en aout 2022, en Tunisie.

Elle a passé en revue les incitations qu’offre la Tunisie aux investisseurs étrangers dans de nombreux domaines prometteurs, et à forte valeur ajoutée, notamment ceux des industries médicamenteuses, énergies renouvelables, industrie des composants automobiles, avions, et économie du savoir, en général.

La locataire de la Kasbah s’était entretenue hier avec des dirigeants du monde et des chefs des institutions financières internationales à la ville helvétique Davos, ou se tient le sommet éponyme.

Gnetnews