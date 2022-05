Tunisie : Bouden rencontre Ã  Davos le prÃ©sident de JP morgan, le numÃ©ro un de la JAICA, le prince de Liechtenstein…

Tunisie : Bouden rencontre à Davos le président de JP morgan, le numéro un de la JAICA, le prince de Liechtenstein…

La cheffe du gouvernement, Néjla Bouden, a eu hier, en marge de sa participation au forum mondial de Davos, un entretien avec le ministre des Affaires étrangères koweïtien, cheikh Ahmed Nasser Sobah, où il était question de la coopération bilatérale, et d’investissement en vue de faire face aux défis financiers découlant de la pandémie du Covid-19 et de la guerre en Ukraine.

Les deux responsables se sont engagés à activer les mécanismes de coopération conjointe, notamment la commission mixte.

Bouden qui a fait le déplacement à Davos, à la tête d’une délégation constituée de la ministre des Finances, Sihem Boughdiri Nemsia et du gouverneur de la banque centrale de Tunisie, Marouane Abassi, a rencontré à Davos le président de la première banque américaine, JP morgan.

Ils ont échangé sur les défis auxquels se heurte le marché financier mondial, et ses répercussions sur l’économie mondiale, et sur les équilibres économiques et sociaux des pays.

Le responsable de l’institution financière US a été invité à la prochaine session du forum de Tunis de l’investissement prévu les 23 et 24 juin 2022.

La cheffe du gouvernement s’est, par ailleurs, entretenue avec le président de l’agence japonaise de coopération internationale, TANAKA Akihiko.

« La Tunisie et la JAICA sont liées par une coopération fructueuse depuis 1975 sur plusieurs grands projets », ont-ils souligné.

Les deux parties ont convenu de développer cette coopération à moyen terme dans les domaines du développement industriel, de l’infrastructure, du développement régional, de l’aménagement des ressources hydriques, de la lutte contre les catastrophes naturelles, et de la consolidation des finances publiques, face à la cherté des prix des matières premières…

Bouden a adressé à son interlocuteur Japonais une invitation de se rendre en Tunisie, à l’occasion de la tenue de la conférence internationale de développement en Afrique (TICAD) prévue les 27 et 28 août 2022 ; ce sera une occasion de développer la coopération bilatérale et multilatérale, Tunisie, Japon et Afrique.

Nejla Bouden a, également, échangé avec le prince de Liechtenstein, de la réalité des relations bilatérales entre la Tunisie et cette principauté située entre la Suisse et l’Autriche, et les moyens de les consolider dans les secteurs économique, scientifique, agricole, et d’intelligence artificielle.

La cheffe du gouvernement avait par ailleurs eu une rencontre avec la DG du FMI, où il a été convenu de poursuivre les concertations, pour baliser le terrain au démarrage des pourparlers officiels sous peu.

Gnetnews