Tunisie : Bouden rencontre à Dubaï le SG du CCG, le président MENA d’Airbus, des ministres émiratis….

La cheffe du gouvernement, Najla Bouden, a rencontré, à Dubaï, le Secrétaire Général du Conseil de coopération du Golfe, Jassem Mohamed Bedaoui, autour des domaines de consolidation de la coopération avec le CCG dans différents domaines d’intérêt commun.

En marge de sa participation au Sommet mondial du gouvernement tenu à Dubaï (Emirats arabes unis), la locataire de la Kasbah a mené des discussions avec le président d’Airbus, pour la région MENA (Afrique et Moyen-Orient) Mikail Houari.

L’entretien a porté sur les usines de l’avionneur Airbus en Tunisie, et les nouvelles unités qui ouvriront, bientôt, leurs portes. Le président d’Airbus, pour la région MENA, a exprimé son soulagement du niveau des compétences tunisiennes, ayant contribué à réaliser de bons résultats pour le constructeur d’avions européen.

La cheffe du gouvernement a rencontré, par ailleurs, des ministres émiratis, notamment cheikh Nahiene ben Mbarek al-Nahiene, ministre de la tolérance et de la coexistence, Cheikh Chakhbout Bin Nahiene al Nahiene, ministre d’Etat, Mouna Ghanem al Meri, Directrice Générale du bureau d’informations du gouvernement de Dubaï, et vice-présidente du conseil des Emirats pour l’équilibre entre les deux sexes.

Des discussions ont eu lieu aux Emirats entre la délégation tunisienne, et le vice-président, Premier ministre et gouverneur de Dubaï sur la consolidation du partenariat et de l’investissement entre les deux parties.

Bouden s’est, également, entretenue avec le Directeur Général de l’organisation des Nations-Unies pour le développement industriel, Gerd Muller, autour de la coopération avec cette organisation onusienne présente en Tunisie.

La cheffe du gouvernement a rencontré le Directeur Général de la banque arabe pour le développement économique en Afrique, (BADEA), où il était question de la consolidation des activités industrielles entre les pays africains et la consolidation des chaînes de valeur Sud/ Sud, notamment dans les domaines des industries pharmaceutiques, alimentaires et dans le secteur du textile.

Une rencontre a eu lieu avec une équipe de la fondation suisse Schwab pour l’entrepreneuriat social, sur les domaines de coopération dans les domaines de l’entreprenariat et de l’innovation.

