Tunisie : Bouden s’entretient avec le gouverneur de Dubaï sur la consolidation du partenariat et de l’investissement

Les relations bilatérales et les perspectives de leur développement dans différents domaines ont été au centre d’une rencontre tenue hier, mardi 14 février, entre la cheffe du gouvernement, Najl Bouden, et Cheïkh Mohamed Bin Rached al-Maktoum, vice-président, Premier ministre et gouverneur de Dubaï, et ce en marge des travaux du Sommet mondial des gouvernements, tenu aux Emirats arabes unis.

Bouden a affirmé « la profondeur des liens fraternels, l’ancienneté des relations tuniso-émiraties, et le souhait de consolider davantage les relations bilatérales dans différents domaines, notamment en termes économique et d’investissement ».

Elle a souligné les dispositions de la tenue de la haute commission mixte tuniso-émiratie, dans sa 7ème édition à Tunis, pour poursuivre l’examen « des opportunités de coopération bilatérale privilégiée entre les deux pays, et relancer la cadence des projets communs », rapporte un communiqué de la présidence du gouvernement.

Les deux parties ont convenu « d’intensifier les concertations bilatérales, en vue d’une meilleure exploitation des opportunités existantes, et d’explorer de nouvelles perspectives de partenariat et de coopération bilatérale ». Elles ont affirmé « la nécessité de promouvoir les champs de coopération, notamment dans les secteurs vitaux, à l’instar de l’énergie et de la technologie, la consolidation des opportunités d’investissements, la relance des échanges commerciaux, au service des deux pays frères ».

Plusieurs responsables émiratis ont pris part à cette rencontre, dont le président du conseil de Dubai pour l’aviation civile, Cheikh Ahmed Ibn Saïd al-Maktoum ; le président du conseil de Dubaï pour l’information, Cheikh Ahmed bin Mohamed ben Rached al-Maktoum ; et le président de l’institution du Sommet mondial des gouvernements, Abdallah Gargaoui.

