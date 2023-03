Tunisie : Bouden salue les compétences féminines, et promet de consolider les droits et acquis des femmes

La cheffe du gouvernement, Najla Bouden, a déclaré que « la femme tunisienne était pionnière dans le monde dans les domaines de la digitalisation, de l’innovation et de la technologie, signalant que 55 % des chercheurs en Tunisie sont des femmes, ce qui représente un chiffre record à l’échelle africaine et arabe ».

Recevant les cheffes des missions diplomatiques, des représentantes des organisations internationales accréditées en Tunisie, ainsi que les directrices générales et les chefs des organismes administratifs relevant de la présidence du gouvernement, à l’occasion du 08 Mars, « journée internationale des droits des femmes » qui se tient cette année autour du thème : « Pour un monde digital inclusif : innovation et technologies pour l’égalité des sexes », la cheffe du gouvernement a souligné que « la Tunisie se prévaut de compétences féminines reconnues dans le monde, dans les domaine de médecine, de l’ingénierie et des sciences ».

« La Tunisie est et demeurera une terre de rencontres et de civilisations, la femme y occupe une place de choix à travers l’histoire », a-t-elle dit.

Bouden a affirmé « le gouvernement œuvre, plus que jamais, à préserver les droits des femmes, à en renforcer les acquis, à s’emparer de ses préoccupations, afin que la femme tunisienne demeure source de rayonnement dans le concert des nations ».

« La vision de la Tunisie 2035, et les différentes réformes structurelles mises en place par le gouvernement prévoient des projets visant l’autonomisation économique et sociale de la femme et de la jeunesse », a-t-elle indiqué.

La cheffe du gouvernement a appelé à « la nécessaire coopération en vue de lutter contre l’abandon scolaire précoce, remédier au fléau du chômage et de l’immigration irrégulière, créer des opportunités d’emploi et ouvrir de nouvelles perspectives dans les pays du Sud, à travers l’amélioration du climat des affaires, en accordant toutes les facilités aux compétences féminines afin qu’elles restent dans leur pays, et contribuent à leur essor économique ».

Les participantes à cette rencontre ont salué le rôle avant-gardiste de la Tunisie en matière de défense de droits des femmes, de consolidation de son autonomisation économique, et sociale, prônant la poursuite du processus en vue de réaliser l’égalité entre les deux sexes.

Gnetnews