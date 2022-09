Tunisie : Les réserves hydriques en baisse continue, des projets pour le dessalement des eaux de mer, souterraines et usées

La cheffe du gouvernement, Najla Bouden, a exhorté les autorités concernées à parachever les projets hydrauliques prioritaires, en vue de poursuivre l’approvisionnement en eau potable.

Lors d’une visite d’inspection, dimanche 11 septembre 2022, aux barrages Sidi Salem, Bouhertma, et Béni Metir, pour s’enquérir de la situation des réserves en eau dans les barrages, et de l’approvisionnement en eau potable et eau d’irrigation, Bouden a appelé à « la nécessité de rationaliser la consommation de l’eau, face aux répercussions des changements climatiques auxquels fait face notre pays, à l’instar des autres pays du monde », rapporte un communiqué de la présidence du gouvernement.

Accompagné par le ministre de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, Mohamed Elyes Hamza, Bouden a constaté le niveau des résidus au barrage de Sidi Salem, dont la gestion sera assurée via un projet de coopération tuniso-japonais.

La cheffe du gouvernement et la délégation l’accompagnant ont assuré le suivi l’état d’avancement des travaux menés au niveau du barrage Bouhertma (gouvernorat de Jendouba), dont l’état d’avancement est à 95 %, ce qui va permettre d’en augmenter la capacité à 33 millions m3. « Chose qui contribuera à appuyer les petits agriculteurs de la région qui œuvrent à améliorer les chaines de valeur, à contribuer à la création de sociétés communautaires, et de sociétés de valorisation et de développement agricole, fondées sur le renouveau, visant à améliorer la gestion des terres domaniales, et de créer un nouveau modèle de développement », ajoute la même source.

La locataire de la Kasbah a, par ailleurs, appelé à accélérer le parachèvement des projets en cours, et programmés pour développer le dispositif hydrique comme les stations de dessalement des eaux de mer, les projets de dessalement des eaux souterraines, et de traitement des eaux usées.

« L’une des priorités stratégiques du gouvernement est de répondre aux besoins des citoyens en termes d’eau potable, face à la régression des réserves en eau et à la hausse de la demande », a-t-elle affirmé.

Najla Bouden a, également, fait le déplacement au barrage de Beni Mtir placé sous l’autorité de la SONEDE, où elle a inspecté le niveau de l’eau, et l’approvisionnement en eau potable.

Gnetnews