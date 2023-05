Tunisie : Eau, protection sociale, Ã©nergies renouvelables…Bouden et Belhaj discutent des prioritÃ©s du gouvernement

La cheffe du gouvernement, Najla Bouden, s’est entretenue, à la Kasbah, avec le vice-président du groupe de la banque mondiale, chargé de la région du Moyen-orient et d’Afrique du Nord (MENA), Farid Belhaj, et la délégation l’accompagnant, en présence du ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Saïed.