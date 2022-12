Tunisie : Bouden s’entretient avec le nouvel ambassadeur d’Espagne

La cheffe du gouvernement, Najla Bouden, s’est entretenue hier, mercredi 14 décembre 2022, à la Kasbah, avec le nouvel ambassadeur espagnol à Tunis, Francisco Javier Puig Suara.

Bouden a salué « la solidité des relations d’amitié tuniso-espagnoles », ainsi que « le rôle de l’Espagne en matière d’appui de notre pays à différentes étapes ».

Elle a appelé « à se préparer pour faire réussir les prochaines échéances bilatérales, s’agissant, notamment, des préparatifs de la 9ème réunion de haut niveau, qui se tiendra à Madrid sous la coprésidence des Premiers ministres des deux pays ».

Najla Bouden a, par ailleurs, exhorté « à élever la cadence d’échange des visites officielles entre les responsables des deux pays, au service de l’intérêt commun des deux parties ».

Le diplomate espagnol a affirmé, pour sa part, la détermination de son pays à poursuivre le soutien des projets et programmes d’investissement, et des petites et moyennes entreprises (PME) en Tunisie.

Gnetnews