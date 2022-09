Tunisie : Bouden s’entretient avec Taboubi sur l’Ã©tat d’avancement des nÃ©gociations entre l’UGTT et le gouvernement

Tunisie : Bouden s’entretient avec Taboubi sur l’état d’avancement des négociations entre l’UGTT et le gouvernement

La cheffe du gouvernement, Najla Bouden, s’est entretenue, hier jeudi 01er septembre, à la Kasbah, avec le Secrétaire Général de l’UGTT, Noureddine Taboubi.

La rencontre était une occasion d’évoquer l’état d’avancement des négociations entre les délégations gouvernementale et syndicale.

Le chef de la centrale syndicale a présenté, à cette occasion, un rapport sur le programme des réformes économiques, en vue d’une sortie de crise élaboré par des experts de l’UGTT.

Les parties gouvernementale et syndicale devront signer ce vendredi 02 septembre, un accord sur les revendications sociales . Alors que le gouvernement évoque une avancée notable des négociations sur plusieurs points, la centrale syndicale fait état de divergences persistantes, excepté sur la circulaire n’o 20 qui sera remplacée par une autre, recueillant son approbation.

Un compromis devrait être trouvé sur les autres sujets, notamment celui des majorations salariales dans la fonction publique et le secteur public, l’augmentation du salaire minimum, SMIG et SMAG, etc.

Gnetnews