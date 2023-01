Tunisie : BTS Bank lance son activité commerciale, et offre une panoplie de services à ses clients

La banque tunisienne de solidarité, banque publique, a changé sa stratégie commerciale dans le cadre de sa proximité de ses clients, en leur offrant un ensemble de services bancaires à l’instar des banques commerciales, ce qui permet aux entrepreneurs de préserver et de développer leurs projets.

Le client a, désormais, la possibilité, à la faveur des nouvelles procédures, d’obtenir, notamment, un nouveau crédit, ou bien un financement pour l’extension de son projet.

Dans une déclaration à la TAP, le PDG de BTS Bank, Khelifa Sboui, a déclaré que ce programme vise à permettre aux petits promoteurs financés par la banque, de bénéficier de tous les moyens de financements, outre le fait de contracter des crédits (ouverture de compte de dépôt, virement, retrait, cartes bancaires…), et autres services (avances bancaires, financement des marchés), ce qui préserve les projets, et en garantit la pérennité et le développement, et crée des postes d’emploi.

BTS Bank avait annoncé auparavant, dans un communiqué, que l’année 2022 a été marquée par sa transformation en banque universelle, dans le cadre de la mise en œuvre de sa « stratégie 2021-2025 » et dans un souci de renforcement de l’inclusion financière et de l’insertion socio-économique. Alors que 2023 marque le lancement de son activité commerciale.

Vingt-quatre (24) cellules régionales ont été converties en agences bancaires. L’agence centrale a été aménagée et le nombre des agences a été porté à 28 avec l’ouverture de 3 nouvelles agences : Ariana 2, Tunis2- et Sfax 2.

Les clients de la banque munis de leurs cartes au diapason de la nouvelle technologie, peuvent désormais profiter de paiements modernes leur permettant de gérer leurs avoirs en limitant l’usage du cash, démarche qui s’inscrit dans le cadre de la stratégie nationale du DECASHING.

L’offre monétique sera complétée par un autre produit, à savoir le mobile paiement, qui s’insère dans le cadre de la stratégie nationale de développement des paiements électroniques et la réduction du cash mise en place par la BCT.