Tunisie/Burkina Faso : Renforcement de la coopération dans l’infrastructure

Dans le cadre de sa mission au Burkina Faso à la tête de la délégation tunisienne pour la Commission Mixte tuniso-burkinabé, Monsieur Nabil Ammar, Ministre des Affaires Étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Étranger, a tenu une réunion fructueuse avec Monsieur Adama Luc Sorgho, Ministre de l’Infrastructure et du Désenclavement du Burkina Faso.

Lors de cette rencontre, le Ministre tunisien a exprimé la satisfaction de la Tunisie quant à l’état actuel de la coopération bilatérale dans le domaine de l’infrastructure, manifestant un vif intérêt à renforcer cette collaboration. Il a particulièrement souligné l’expertise renommée des entreprises tunisiennes dans ce secteur, reconnue à l’échelle continentale.

De son côté, le Ministre burkinabé a témoigné d’une profonde appréciation pour le savoir-faire et l’expertise des entreprises tunisiennes, telles que « Soroubat », soulignant la qualité exceptionnelle des projets réalisés par cette entreprise au Burkina Faso. Il a également salué le rôle significatif joué par ces entreprises dans la mise en œuvre de projets à fort impact social et de développement, illustrant ainsi une coopération fructueuse à capitaliser et à développer davantage.

Dans le même contexte, le Ministre burkinabé a souligné l’importance pour son pays de bénéficier davantage de l’expertise tunisienne dans les domaines de l’infrastructure et de la construction. Il a précisé que le Burkina Faso est sur le point d’achever plusieurs projets majeurs, notamment dans les secteurs des routes, des ponts, et des canaux. À cet égard, il a exprimé la volonté des autorités burkinabés de faciliter la présence et les activités des entreprises tunisiennes, en leur assurant tout le soutien nécessaire.

Cette réunion illustre les perspectives prometteuses pour le renforcement de la coopération entre la Tunisie et le Burkina Faso dans le domaine crucial de l’infrastructure, ouvrant la voie à de nouveaux projets et initiatives conjointes bénéfiques pour les deux nations.

