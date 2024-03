Tunisie : Chaïbi reçoit l’ambassadeur du Vatican et l’archevêque de Tunis qui lui a fait ses adieux

Le ministre des Affaires religieuses, Ibrahim Chaïbi, a reçu, mardi, l’ambassadeur du Vatican à Tunis, (avec résidence en Algérie), Kuryan Mathew Vayalunkal, qui lui a rendu une visite de complaisance, et lui a remis un message écrit du Conseil papal pour un dialogue interreligieux à la cité du Vatican.

Accompagné par l’archevêque de Tunis, Ilario Antoniazzi, le diplomate a salué la détermination de l’Etat à protéger les chrétiens qui vivent dans le pays.



La rencontre a, par ailleurs, porté sur les bonnes relations entre la Tunisie et l’Etat du Vatican.

Le ministre a souligné la nécessité de la conjugaison des efforts de l’ensemble des musulmans et chrétiens en vue de répandre les valeurs d’amour, de concorde et de paix, et de soutenir les déshérités à travers le monde, notamment en Palestine.

La rencontre était une occasion de faire ses adieux à l’archevêque de la cathédrale des chrétiens catholiques, à l’approche de la fin de sa mission. Le religieux a exprimé ses bonnes impressions sur la Tunisie, pour la quiétude et la coexistence dont il a eu le sentiment, ainsi que l’esprit de tolérance de son peuple.

Gnetnews