Tunisie : Chaos au port de Sfax, le dÃ©chargement des navires de cÃ©rÃ©ales et de marchandises arrÃªtÃ©

Tunisie : Chaos au port de Sfax, le déchargement des navires de céréales et de marchandises arrêté

Le Secrétaire Général du syndicat de base de l’office des céréales de Sfax, Adel Marzouk, a déclaré ce mercredi, qu’une grève surprise des agents des camions de transport privé, du fait d’une augmentation des prix des hydrocarbures, ainsi que des sit-in de la douane tunisienne au port commercial de Sfax, pour des revendications professionnelles et sociales, ont été à l’origine du blocage de navires de céréales et autres marchandises, dont le déchargement n’a pu être assuré.

Dans une déclaration à la TAP, il a indiqué que les agents de la société d’acconage et de manutention ont commencé à décharger la cargaison de céréales estimée à 1400 tonnes, avant que cette opération ne soit rapidement entravée, à cause de la grève surprise des conducteurs de camions, suite à l’augmentation des prix des hydrocarbures, décidée par le gouvernement.

Les agents de la douane ont entamé, pour leur part, des actions et sit-in de protestation, depuis hier, mardi, et pendant dix jours consécutifs, de 9h à 16h, ce qui constitue un deuxième obstacle, aux côtés de la grève des conducteurs de camions, pour le déchargement des cargaisons des céréales et marchandises, d’une façon générale.

Parallèlement, le blocage des navires chargés de céréales et de farine, se poursuit du fait des difficultés de paiement de la part de l’office des céréales, dans la mesure où deux navires sont en attente dans la zone découverte, du parachèvement des procédures de paiement, après qu’un troisième navire, chargé de farine a pu entrer depuis deux jours au port, et dont le déchargement pourrait être entravé à cause des grèves.

Le syndicaliste a mis en garde contre les graves conséquences des pénalités de retard, pour ce qu’il a qualifié de mauvaise gestion et gouvernance, de l’administration de l’office, face au volume cumulé des dettes auprès des banques, estimé à des centaines de milliards.

