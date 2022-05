Tunisie : Charfeddine en visite Ã  Djerba pour s’enquÃ©rir des prÃ©paratifs du pÃ¨lerinage d’el-Ghriba et de la saison touristique

Tunisie : Charfeddine en visite à Djerba pour s’enquérir des préparatifs du pèlerinage d’el-Ghriba et de la saison touristique

Le ministre de l’Intérieur, Taoufik Charfeddine, s’est rendu mardi 10 Mai en visite à l’Île de Djerba (Médenine), dans le cadre de l’inspection des unités sécuritaires dans la région.

Charfeddine s’est rendu à l’aéroport international Djerba – Zarzis, et s’est enquis des conditions de travail des équipes qui y sont affectées, comme il a présidé une réunion sécuritaire sur les lieux, indique le ministère de l’Intérieur dans un communiqué.

Le ministre s’est rendu aux points de déploiement sécuritaire dans l’ensemble de la région, et a pris connaissance de la marche du dispositif sécuritaire, et de la promptitude des unités pour sécuriser la visite annuelle à la synagogue d’El-Ghriba, ainsi que les préparatifs de la saison touristique.

Charfeddine s’est, par ailleurs, arrêté aux préparatifs en prévision de la tenue du sommet de la francophonie, prévu en novembre prochain.

Le ministre de l’Intérieur a valorisé « les efforts déployés par les cadres et agents », les appelant « à prendre les mesures et précautions sécuritaires, et à s’en tenir au plus haut degré d’alerte opérationnelle pour faire réussir les différents événements attendus ».

