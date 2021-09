Tunisie : Chawki Tabib révèle les sources de la fortune de son épouse

L’avocat et ancien président de l’Instance nationale de lutte contre la corruption (INLUCC), Chawki Tabib, révèle, ce vendredi 03 septembre, dans un post sur sa page officielle Faceook, les sources de la fortune de son épouse.

Cette mise au point intervient après que le chef de l’Etat a parlé de l’épouse d’un avocat dont la fortune est estimée à 100 milliards, sans citer le nom de cet avocat.

Chawki Tabib indique que « tous les acquis de son épouse proviennent d’un héritage de ses parents ». Il ajoute que « les contrats d’achat et de vente, portent une date antérieure à sa nomination à la tête de l’instance anti-corruption en janvier 2016, et à son mariage en novembre 2019…et certains biens de valeur remonte à plus de 20 ans. »

Il affirme que ses acquis et ceux de son épouse n’ont connu aucune augmentation depuis sa nomination à la tête de l’INLUCC, et cela pourrait être vérifié.

L’ex-président de l’instance anticorruption, actuellement placé en résidence surveillée, indique que ses acquis et ceux de sa femme réunis sont beaucoup moins de 100 milliards.

Gnetnews