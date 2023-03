Tunisie : Composition de la commission d’indemnisation des victimes d’actes terroristes

Les membres de la commission chargée de l’examen des dossiers d’octroi des indemnisations et des avantages alloués aux victimes des actes terroristes viennent d’être nommés, en vertu d’un arrêté de la cheffe du gouvernement, pour une période de trois ans :

*Faouzia Yaakoubi Ep Mellouli présidente du Comité des résistants et des martyrs et blessés de la révolution et des actes terroristes : présidente,

*Amine Ben Amor le directeur général des affaires financières à la Présidence du gouvernement : Vice-président,

*Mohamed Al Abidi représentant de la Présidence de La République : membre,

*Néjib Khalfaoui président de la commission médicale centrale des accidents de travail et des maladies professionnelles à la Présidence du Gouvernement : membre,

* Aymen Chtiba représentant du Pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme : membre,

* El Bacha Zouari représentant du ministère de la justice : membre,

*Saïd Al Ghrissi représentant du ministère de la défense nationale : membre,

* Badii AL Chaieb représentant du ministère de l’intérieur : membre,

*Henda Al Nouri représentante du ministère des affaires étrangères, de la migration et des tunisiens à

l’étranger : membre,

* Omar Al Zghal représentant du ministère des finances : membre,

* Najet Al Riahi représentante du ministère des affaires sociales : membre,

* Wassila Al Warghi représentante du ministère de la santé : membre,

* Tarak Kaouech représentant du ministère des transports : membre,

*Mohamed Guesmi représentant du comité général de la fonction publique à la Présidence du

Gouvernement : membre,

*Mounir Bakai représentant du ministère de l’équipement et de l’habitat : membre,

*El Moncef Bayyoudh représentant du ministère de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la

pêche maritime : membre.