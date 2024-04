Tunisie : Composition dÃ©finitive du Conseil national des rÃ©gions et districts

Tunisie : Composition définitive du Conseil national des régions et districts

L’instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE) annonce la composition du Conseil national des régions et districts (deuxième chambre), et la répartition de ses membres sur les cinq districts.

Le district n’o 1 compte 4 conseils régionaux, et 13 sièges ; le district n’o 02, 6 conseils régionaux et 19 sièges, le district n’o 03, 6 conseils régionaux et 19 sièges, le district n’o 04 : 4 conseils régionaux et 13 sièges, et le district n’o 05, 4 conseils régionaux et 13 sièges.

Sur l’ensemble de ses membres (77), le Conseil national des régions et districts compte 67 hommes (87 %), et 10 femmes (13 %).

Les vainqueurs se répartissent, selon les catégories d’âge comme suit : plus de 60 ans (6 vainqueurs), de 36 à 60 ans (53 vainqueurs), et moins de 35 ans (18 vainqueurs).

La deuxième chambre compte quatre vainqueurs porteurs d’un handicap, soit 5,2 %.

L’instance électorale avait validé hier, mercredi, les résultats définitifs de l’élection du Conseil national des régions et districts.

La deuxième chambre devra tenir sa réunion inaugurale dans 15 jours, en vertu d’un décret et prendre ses activités dans la foulée. Dans l’attente de la parution de la loi organique régissant les rapports entre les deux chambres.

