Tunisie : Confinement, couvre-feu et fermeté dans les régions classées rouges

Avec cette deuxième vague épidémiologique, le virus circule fortement en Tunisie, et le nombre de nouveaux cas de contamination augmente de jour en jour.

Les régions à forte dissémination du virus sont déterminées par le ministère de la Santé, qui en informe les gouverneurs.

Ces derniers prennent une série de dispositions dont l’application du confinement régional d’une durée de 15 jours, l’instauration d’un couvre-feu, et l’interdiction de la circulation en dehors de la région.

Ces dispositions portent, également, sur l’obligation du port du masque dans les espaces ouverts, la régularité de l’approvisionnement de la région en denrées sensibles, et la préservation de l’activité des entreprises économiques, avec une application ferme des protocoles sanitaires.

Elles consistent, de surcroît, à appliquer avec fermeté les protocoles sanitaires, à suspendre la prière du vendredi, à se limiter dans les cafés, salons de thé et restaurants, à vendre le prêt-à-emporter, et à procéder à des campagnes de propreté et de désinfection périodiques dans l’ensemble des espaces publics.

Gnetnews