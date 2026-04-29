Tunisie – Conseil des ministres : revalorisation des salaires dans les secteurs public et privé

La cheffe du gouvernement Sarra Zaafrani Zenzri a présidé mardi une session consacrée aux textes réglementaires encadrant la hausse des rémunérations pour 2026, 2027 et 2028.

Au nom et sur délégation du président de la République Kaïs Saïed, la cheffe du gouvernement Sarra Zaafrani Zenzri a présidé mardi 28 avril 2026, au palais de la Kasbah, une réunion du Conseil des ministres consacrée à l’examen des textes réglementaires relatifs à la revalorisation des salaires et traitements dans les secteurs public et privé.

L’aboutissement d’un processus engagé par la présidence

En ouvrant les travaux, la cheffe du gouvernement a souligné que cette session constitue l’aboutissement d’une série de réunions présidées par le chef de l’État, visant à mettre en œuvre les dispositions de l’article 15 de la loi de finances en vigueur. Cet article prévoit une hausse des salaires, traitements et pensions de retraite au titre des années 2026, 2027 et 2028, dans le cadre de la politique sociale de l’État visant à soutenir le pouvoir d’achat des Tunisiens, garantir une vie digne et consacrer la justice sociale.

Un champ d’application étendu

La revalorisation concerne les agents de l’État, des collectivités locales, des établissements publics à caractère administratif, ainsi que des entreprises et institutions publiques et privées. Les pensions des retraités sont également incluses dans ce dispositif.

Huit décrets examinés

Le Conseil a délibéré sur huit décrets relatifs à cette revalorisation salariale : quatre concernent le secteur public et quatre autres le secteur privé.

En clôturant les travaux, la cheffe du gouvernement a réaffirmé la détermination de l’État tunisien à poursuivre sa politique sociale conformément aux orientations du président de la République, ajoutant que les efforts se poursuivent sans relâche pour surmonter les difficultés héritées et concrétiser les projets au bénéfice de l’ensemble des citoyens.