Transports : arrêt partiel du TGM du 29 avril au 3 mai pour travaux

29-04-2026

La Société de Transport de Tunis annonce une interruption temporaire sur une section de la ligne reliant Tunis à La Marsa, avec un service de substitution par bus.

La Société de Transport de Tunis (STT) a annoncé un arrêt partiel et temporaire de la circulation des trains sur la ligne du TGM reliant Tunis à Carthage, Sidi Bou Saïd et La Marsa, à compter de ce mercredi 29 avril et jusqu’au 3 mai 2026. Cette interruption est liée à la poursuite des travaux de rénovation et de remise en état des infrastructures de la ligne.

Quelle section est concernée ?

La circulation restera normale entre les stations de La Marsa et d’Aïn Zaghouan (Carthage — ancienne gare de La Goulette). C’est le tronçon entre Tunis Marine et cette dernière station qui sera interrompu pendant toute la durée des travaux.

Un service de remplacement assuré

Pour les voyageurs empruntant ce tronçon, un service de bus de substitution sera mis en place avec un départ toutes les 30 minutes. La fréquence de la ligne régulière n°347 sera par ailleurs renforcée pour absorber le trafic additionnel.

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