Agriculture : le ministre tunisien reçoit le gouverneur du Wyoming et l’ambassadeur américain

La rencontre a permis d’explorer les perspectives de coopération bilatérale dans le secteur agricole, autour des exportations, de la recherche et de l’investissement.

Le ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Ezzeddine Ben Cheikh, a reçu mardi 28 avril 2026 le gouverneur de l’État du Wyoming, Mark Gordon, accompagné de l’ambassadeur des États-Unis en Tunisie, Bill Bazzi, et de leur délégation respective. Cette rencontre a été l’occasion de passer en revue les perspectives de coopération bilatérale dans le domaine agricole.

Valoriser les exportations et intensifier les échanges

Le ministre a insisté sur l’importance de renforcer le partenariat entre les deux pays, notamment en développant les exportations agricoles tunisiennes vers le marché américain — en particulier les dattes et l’huile d’olive — et en intensifiant les échanges d’expertises et de bonnes pratiques dans la conduite des programmes de développement. Il a également mis en avant le rôle central de la recherche scientifique et de l’innovation dans la modernisation du secteur, appelant à soutenir la recherche appliquée et à encourager les partenariats entre instituts de recherche et structures professionnelles des deux pays, afin d’apporter des réponses concrètes aux défis communs : changements climatiques, gestion des ressources en eau et amélioration de la productivité.

Vers une coopération opérationnelle et numérique

Ben Cheikh a appelé la partie américaine à traduire les cadres juridiques existants en programmes et projets concrets, notamment dans les domaines de la numérisation du secteur agricole, du recours aux technologies modernes, du développement des filières d’élevage et des systèmes fourragers, ainsi que de la protection et de la gestion durable des ressources naturelles. Les opportunités d’investissement dans le secteur et les avantages accordés aux investisseurs étrangers ont également été présentés à la délégation.

Des engagements américains réaffirmés

Le gouverneur du Wyoming a exprimé sa volonté de soutenir la recherche scientifique agricole en Tunisie, en cohérence avec les priorités définies par le ministère. L’ambassadeur américain a pour sa part réaffirmé l’engagement de Washington à accompagner le développement du secteur agricole tunisien.