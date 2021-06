Tunisie – Coronavirus : 117 cas pour 100 mille habitants, le bilan des décès dépasse la barre des 13 mille

Face à une situation épidémique redoutable, marquée par l’accélération de la propagation du Covid-19, médecins et scientifiques mettent en garde contre de nouvelles mutations du virus en Tunisie, qui seraient encore plus graves et rendraient l’épidémie davantage immaitrisable. Cette dernière recrudescence que d’aucuns appellent une nouvelle vague a commencé à la Mi-Mai dans la foulée de l’Aïd el-fitr, les rassemblements et les réunions familiales que les autorités ont tenté d’empêcher, ne l’ont pas été visiblement.

Les résultats ne se sont pas fait attendre, et se sont traduits par une flambée sans précédent à Kairouan où le taux de positivité dépasse les 60 %…d’autres régions voient-elles aussi le virus se répandre à une vitesse vertigineuse, augurant d’un été difficile…

Sur le plan national, la situation est critique, comme le montre ce ratio illustratif : une moyenne de 117 cas sur 100 mille habitants. Le ministre de la Santé, Faouzi Mehdi, qui l’a révélé hier lors d’une plénière à l’Assemblée a affirmé que son ministère se prépare à une éventuelle 4ème vague, notamment en renforçant ses moyens logistiques et humains au double niveau central, et régional.

Un taux de positivité de 21,32 %

Que disent les derniers chiffres ? Comme tous les dimanches, les résultats des analyses montrent un tassement par rapport aux autres jours de la semaine. A la date du 06 juin, 1018 nouveaux cas ont été dépistés positifs au virus, après la parution des résultats de 4774 analyses en laboratoire, soit un taux de positivité de 21,32 %.

Le bilan s’élève, désormais, à 356 750 contaminations, sur un ensemble de 1 519 696 analyses réalisées en laboratoire.

Par ailleurs, quelque 1639 malades se sont nouvellement rétablis, portant le nombre à 312 979 guérisons, au total.

47 disparitions ont été recensées à la même date, le bilan des décès dépasse la barre des 13 mille, 13 027 exactement.

Le total des hospitalisations des suites du Covid-19 franchit les 17 mille, 17 002 précisément, dont 29 dernières admissions.

Actuellement, 2 231 malades sont hospitalisés, 411 sont placés en réanimation et 117 sous respiration artificielle.

Les hospitalisations sont réparties en 1941 dans les hôpitaux, et 290 dans les cliniques.

Gnetnews